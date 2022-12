Die BayernCare investiert erstmals in Bestandsimmobilien. Mit dem Pflegedienstleister Auvictum an Bord hat der Entwickler die Seniorenresidenz Bad Kötzting sowie die Seniorenresidenz Bodenmais akquiriert. In beiden Häusern sind in den kommenden Monaten bei laufendem Betrieb einfache Modernisierungsarbeiten geplant. Nach der Aufhübschung können die Einheiten von privaten und professionellen Investoren erworben

Fotos: Christian Pöllmann



[…]