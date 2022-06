BayernCare geht bislang größtes Projekt an

Die BayernCare plant auf einem 10.332 m² großen Grundstück in Schwaig bei Nürnberg das Quartier „Am Kohlschlag“. Es ist mit einem Investitionsvolumen von fast 50 Mio. Euro das bislang größte Projekt des Unternehmens.

„In Behringersdorf entsteht unser bislang größtes Projekt“, sagt Christopher Kunze, Geschäftsführer der BayernCare. „Der Speckgürtel um Nürnberg verzeichnet eine hohe und steigende Nachfrage für seniorengerechtes Wohnen. Unser Konzept verbindet unterschiedliche Angebote für Senioren und passt damit sehr gut an den Standort. Durch die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung ist das Quartier als Wohnort für Senioren und Mitarbeiter gleichermaßen attraktiv.“



Das Quartier „Am Kohlschlag“ im Gemeindeteil Behringersdorf umfasst eine Brutto-Grundfläche von 13.000 m² und stellt für die Bewohner und Gäste eine Parkgarage mit 80 PKW-Stellplätzen bereit. Das vorgesehene Pflegezentrum bietet Platz für insgesamt 86 Bewohner und 78 Pflegeeinheiten. Hinzu kommen 38 Senioren- und 24 barrierefreie Wohnungen sowie 22 Mitarbeiterapartments. Neben den 40 bis 80 m² großen Seniorenwohnungen sollen attraktive Gemeinschaftsflächen und Servicebüros für Dienstleister entstehen. Ein umfangreiches Begrünungskonzept mit bepflanzten Dächern und umliegenden Grünflächen sorgt für eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein Betreiber soll Service- und Pflegedienstleistungen für die künftigen Bewohner anbieten. 2025 soll das Quartier fertig sein. Baubeginn ist 2023.



Behringersdorf zählt rund 2.900 Einwohner. Der Standort liegt im Pegnitztal und ist umgeben von großflächigen Waldgebieten mit vielen Wandermöglichkeiten. Die Gemeinde Schwaig befindet sich in direkter Nachbarschaft und die bayerische Großstadt Nürnberg ist in rund 25 Autominuten erreichbar. Über die A3 und den Behringersdorfer Bahnhof besteht eine gute Anbindung an den Nah- sowie Fernverkehr. Über den S-Bahnanschluss in Schwaig ist Nürnberg in knapp zehn Minuten zu erreichen.