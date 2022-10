BayernCare feiert Richtfest des Seniorenzentrums Köferinger Höhe

Die BayernCare hat das Richtfest für die Köferinger Höhe im oberpfälzischen Amberg gefeiert. Bis Mitte 2023 realisiert der Projektentwickler auf dem 4.428 m² großen Grundstück ein fünfgeschossiges Seniorenwohnzentrum mit 72 Pflegeapartments und 40 seniorengerechten Wohnungen, von denen schon 38 verkauft sind.

