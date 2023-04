BayernCare erhält Baugenehmigung in Schwandorf

Die BayernCare hat die Baugenehmigung für die geplante Seniorenwohnanlage im oberpfälzischen Schwandorf [wir berichteten] erhalten. Mit dem Bau der Anlage wurde nun das Unternehmen Gebrüder Donhauser Bau GmbH & Co. KG beauftragt, die im Juni starten werden.

"Mit Donhauser haben wir einen starken regionalen Partner an unserer Seite. Die BayernCare legt großen Wert auf regionale Wertschöpfung und setzt auch im Vertrieb mit der Sparkasse Schwandorf auf einen lokalen Partner. Geeigneter Wohnraum für das Alter ist ein wichtiges Thema und geht uns alle an“, erklärt Günther Marzog, Geschäftsführer der BayernCare.



Die u-förmig angelegten Seniorenwohnanlage ist mit Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen von 44 m² bis 77 m² Größe konzipiert. Alle Wohnungen werden über Balkone, Loggien oder eigene Terrassen verfügen. Die gesamte Anlage ist auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet, was sich in einer vollständigen Barrierefreiheit, seniorengerechten Bädern und Notrufeinrichtungen widerspiegelt. Ein Gemeinschaftsraum steht allen Mietern für Austausch und Begegnung zur Verfügung. Außerdem wird es eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen geben. Zusätzlich wird es im Haus ein angeschlossenes Servicebüro des Bayerischen Roten Kreuzes in Schwandorf geben, über das die Bewohner verschiedene Dienstleistungen buchen können.