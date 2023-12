Grünes Licht für den Neubau des Pflegezentrums „Siebenbürgerheim" in Lechbruck am See. Die Baugenehmigung ist erteilt, die Arbeiten können starten und sollen im Frühjahr 2024 beginnen. Beauftragt mit dem Bau der Immobilie ist die Allgäuer Geiger Gruppe.

[…]