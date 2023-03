Bayern verbietet Bettensteuer

Das Gesetz ist beschlossen: Bayerische Kommunen dürfen keine lokalen Übernachtungssteuern für Hotelgäste erheben. Die Koalition aus CSU und Freien Wählern hat am Donnerstag im Landtag eine entsprechende Änderung des Kommunalabgabengesetzes beschlossen. Während das Verbot viel Kritik auslöst, begrüßt der Verband die Entscheidung des Bayerischen Landtags.

.

Der nun schon seit Monaten andauernde Streit um eine mögliche Bettensteuer läuft mit der Gesetzesänderung auf Hochtouren. Nachdem die Stadt München in der vergangenen Woche eine Bettensteuer von 5 Prozent auf die Übernachtung beschlossen hatte, hat die Landesregierung direkt durch ihre Gesetzesänderung einen Riegel davor geschoben. Durch die Gesetzesänderung des Kommunalabgabengesetzes ist die Einführung der Bettensteuer seitens der Stadt nicht möglich. Diese sieht sich nun in ihrer kommunalen Hoheit beschnitten und erhält Unterstützung vom Bayerischen Städtetag. Geschäftsführer Bernd Buckenhofer sieht keine negativen Auswirkungen auf die Auslastung der Hotels. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) prüft eine juristische Auseinandersetzung, denn neben der „kommunalen Hoheit“ geht es auch jährlich um geschätzte Zusatzeinnahmen von 60 bis zu 80 Millionen Euro.



Aber der Weg der Stadt stößt auch auf harsche Kritik. Die Tourismus Initiative München (TIM) betrachtet die Ambitionen der Stadt München als „fatale Fehlentscheidung“. „Die Bettensteuer wird bei einem Inkrafttreten zu erheblichen Verlusten der gesamten Tourismusbranche in München führen“, erläutert Michael Höflich, Geschäftsführer der Tourismus Initiative München. Bei einem Inkrafttreten werde zu erheblichen Verlusten der Branche in der Stadt führen. Die MICE-Branche befürchtet, dass die Zahl der Veranstaltungen wie Kongresse, Konferenzen, Messen und Events um bis zu 15 Prozent zurückgehen könnte, weil die Veranstalter auf günstigere Destinationen ausweichen werden. Gleichzeitig werden steigende Hotelpreise in München zu Auswirkungen an anderer Stelle führen. TIM geht davon aus, dass die Unternehmen, um ihre Veranstaltungsbudgets nicht zu überziehen, künftig an anderer Stelle wie zum Beispiel beim Catering, den Locations oder dem Rahmenprogramm sparen werden oder sogar auf Hotels außerhalb der Stadt setzen werden.



Scharfe Kritik kommt auch vom Hotelverband IHA. Für Hauptgeschäftsführer Markus Luthe ist die Bettensteuer eine moderne Form der Wegelagerei. „Kommunale Übernachtungssteuern diskriminieren die Tourismuswirtschaft, denn sämtliche Einnahmen fließen in den allgemeinen Haushalt. Wir lehnen sie als moderne Form der Wegelagerei rundweg ab.“, so Luthe.