Bayern beschließt Umwandlungsverbot für Mietwohnungen

Um der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen, hat der Freistaat Bayern jetzt ein Umwandlungsverbot für Mietwohnungen beschlossen. Betroffen davon sind 50 Kommunen, darunter auch die Landeshauptstadt München. Der Beschluss stößt auf allen Seiten auf viel Kritik.

Ab dem 1. Juni greift ein nun vom Freistaat Bayern beschlossenes Umwandlungsverbot für Mietwohnungen. Dies bedeutet, dass Mietwohnungen nicht mehr ohne Genehmigung der Bauaufsichtsbehörden in Eigentumswohnungen umgewandelt werden dürfen. Vorerst gilt dieses Umwandlungsverbot für Mietwohnungen bis zum 31. Dezember 2025 und für insgesamt 50 Kommunen, in denen der Wohnungsmarkt als besonders angespannt gilt. Darunter auch die Landeshauptstadt München, wo der Beschluss in der Politik auf viel Zustimmung stößt.



Oberbürgermeister Dieter Reiter betont: „Ich freue mich, dass die bundesrechtlichen Befugnisse aus dem Baugesetzbuch nun auch vom Freistaat Bayern angewendet werden – auch wenn der Erlass für den überhitzten Mietwohnungsmarkt in München sehr verspätet kommt – schließlich könnte eine entsprechende Verordnung schon seit zwei Jahren gelten. Leider ist die Staatsregierung dabei meinem Vorschlag nicht gefolgt, auch kleinere Anwesen bis zehn Wohneinheiten in die Verordnung mit aufzunehmen. Dies geht zu Lasten der betroffenen Mieter*innen. Die Verwaltung arbeitet nun mit hohem Einsatz daran, den Vollzug zu gestalten.“



Dies sieht auch der Mieterverein München so, für den die Grenze zu hoch ist. Von dem ausgesprochenen Umwandlungsverbot sind derzeit nur Mietshäuser mit mindestens elf Wohnungen betroffen. Laut des Mietervereins müsse dahingehend nachgebessert werden, damit das Verbot auch für kleinere Mietshäuser gilt. Die Vorsitzende Beatrix Zurek (SPD) erklärte, dass hier unbedingt nachgeschärft werden müsse, denn sonst würde München immer weiter an Investoren verkauft und bezahlbarer Wohnraum unwiederbringlich verloren gehen.



Anders sieht es der BFW Landesverband Bayern der in dem Genehmigungsverbot die generelle Gefahr sieht, dass die Bildung von Wohneigentum in Bayern noch weiter ausgebremst wird. „Das ist nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Denn Wohneigentum bedeutet materielle Sicherheit – vor allem im Alter. Wir können nicht erkennen, wie ein Umwandlungsverbot zur Mobilisierung von Bauland und somit zur Entspannung des Wohnungsmarktes beitragen könnte.“, so Andreas Eisele Präsident des BFW Landesverband Bayern. Insofern sei der Beschluss der Staatsregierung nicht zielführend.



Der BFW plädiert stattdessen für eine stärkere Ausweisung von neuem Bauland, denn der angespannte Wohnungsmarkt lässt sich nur durch ein größeres Angebot, mittels Schaffung von neuem Wohnraum entspannen. „Dieser Beschluss wird nicht zu mehr bezahlbaren Wohnungen in Bayern führen, sondern diesen eher bremsen. Nicht die Eigentumsverhältnisse von Wohnraum sind das Problem, sondern die fehlende Verfügbarkeit von unter anderem mangelnder Ausweisung von Bauland. „Wir wollen zur Altersvorsorge der Menschen beitragen und durch mehr Angebot günstigere Marktpreise erzielen“, so Eisele.