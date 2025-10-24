Bayerisches Bauministerium erteilt erste Typengenehmigung für Wohngebäude

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat im Oktober 2025 erstmals eine Typengenehmigung für ein Wohngebäude erteilt. Den Auftakt macht ein seriell konzipiertes Holzbau-System der B&O Bau GmbH aus Bad Aibling. Die Entscheidung gilt als wichtiger Schritt, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und das serielle Bauen im mehrgeschossigen Wohnungsbau auf eine neue Ebene zu heben.

.

Bauminister Christian Bernreiter betonte den Modellcharakter der Entscheidung: „Die Typengenehmigung ermöglicht wesentlich schnellere Verfahren für Gebäude, die mehrfach baugleich oder ähnlich gebaut werden sollen. Serielles Planen und Bauen wird so noch attraktiver – insbesondere im Holzbau, wo der hohe Vorfertigungsgrad enorme Effizienzgewinne ermöglicht.“



Das Prinzip: Bei einer Typengenehmigung werden zentrale technische Anforderungen – etwa zum Brandschutz – einmalig geprüft und freigegeben. Bei weiteren Projekten dieses Typs entfällt die erneute Prüfung, lediglich ortsabhängige Faktoren wie Abstandsflächen oder die Leistungsfähigkeit der örtlichen Feuerwehr müssen noch individuell bewertet werden.



Die nun genehmigte Typenplanung von B&O Bau basiert auf seriengefertigten Holzmassivwandelementen, die variabel kombinierbar sind. Das System erlaubt Gebäude mit oder ohne Keller, mit oder ohne Balkone und zwischen vier und acht Geschossen.



Ein bereits realisiertes Pilotprojekt in Fürth zeigt das Potenzial des Ansatzes: Dort entstand innerhalb von nur 13 Monaten ein achtgeschossiges Mietwohnhaus mit 24 bezahlbaren, barrierefreien Wohnungen [wir berichteten]. Das Gebäude gilt als höchstes Mietwohnhaus mit tragenden Massivholzwänden in Bayern. Die WBG Fürth setzte das Projekt gemeinsam mit B&O Bau um, gefördert durch den Freistaat Bayern mit rund 4,6 Millionen Euro im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung.



Mit der ersten Typengenehmigung schafft Bayern eine rechtliche Grundlage für serielle Wohnbaukonzepte, die insbesondere für kommunale und genossenschaftliche Bauträger neue Möglichkeiten eröffnet. Der Schritt könnte sich als Blaupause für andere Bundesländer erweisen – und das serielle, modulare Bauen im Wohnungssektor deutlich beschleunigen.