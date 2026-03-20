Bayerischer Landtag beschließt Registrierungspflicht für Kurzzeitvermietungen

Der Bayerische Landtag hat am 19. März 2026 die Reform des Bayerischen Zweckentfremdungsgesetzes beschlossen. Kommunen erhalten damit erstmals die Möglichkeit, ein digitales Registrierungsverfahren für Ferienvermietungen über Online-Plattformen einzuführen und auf Vermietungsdaten der Plattformen zuzugreifen. Bayern ist das erste Bundesland, das die EU-Verordnung 2024/1028 zur Kurzzeitvermietung in Landesrecht umsetzt. Das Gesetz

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