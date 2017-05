Bayerische Versorgungskammer erhöht US-Investments

North Point MarketCenter

Die Bayerische Versorgungskammer steigert ihre Beteiligung an nordamerikanischen Immobilien im Zuge der regionalen Diversifikation und investiert rund 100 Mio. Euro in das North Point MarketCenter, ein rund 40.000 m² großes Fachmarktzentrum in der Metropolregion Atlanta im Bundesstaat Georgia. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben, aber von der US-amerikanischen Presse erwähnt. Verkäufer der Immobilie ist demnach PGIM Real Estate. Erst Anfang April hatte die BVK 750 Mio. Euro in US-amerikanische Wohnanlagen gesteckt [BVK steckt 750 Mio. Euro in US-Wohnungen]. “Wir wollen unsere Aktivitäten im US-Markt und besonders im Bereich Mehrfamilienhäuser erweitern”, erklärte Norman Fackelmann, der das Immobilien Investment Management der BVK verantwortet, zum damaligen Zeitpunkt.

Das jetzt erworbene North Point MarketCenter in Alpharetta befindet sich verkehrsgünstig an der Ecke North Point Parkway und Haynes Bridge Road und liegt gut sichtbar an einer der Hauptverkehrsadern zwischen Atlanta und den Vororten. Der Mieterbesatz ergänzt sich mit einem benachbarten regionalen Einkaufszentrum. Das North Point MarketCenter verfügt über mehrere in ihrem Segment führende nationale Einzelhändler, die den weit überwiegenden Teil der Nettomietfläche belegen. Dadurch erreicht das Center eine dominierende Stellung im Einzugsbereich. Das Objekt zu 97 Prozent vermietete Objekt wurde von CBRE Global Investors und Universal-Investment im Auftrag der BVK erworben. Asset Manager CBRE plant künftig gezielte Investitionen zur Wertsteigerung des Objekts.



„Wirtschaftliche Fundamentaldaten wie der Beschäftigungszuwachs, der weit über der entsprechenden nationalen Zuwachsrate liegt, sowie robuste Einzelhandelsumsätze sorgen dafür, dass der Einzelhandelsmarkt der Metropolregion Atlanta sich weiter positiv entwickeln sollte„, so Jean-Antoine Robert, Portfolio Manager bei CBRE Global Investors. „Wir sehen deshalb gute Chancen insbesondere für große, etablierte Fachmarktzentren wie das North Point MarketCenter, das mit dem attraktiven Händler-Mix führender Marken sehr gut positioniert ist.“





Das North Point MarketCenter in Alpharetta in der Region Atlanta/ Georgia.