Bayerische Hausbau wandelt 1.300 m² im Denninger WorX zur Kita um

Die Bayerische Hausbau Real Estate setzt in München-Bogenhausen auf Umnutzung statt Leerstand: Im Denninger WorX entstehen auf rund 1.300 m² neue Kita-Flächen. Künftig wird die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde München Immanuel Nazareth dort rund 100 Betreuungsplätze schaffen. Das Projekt stärkt laut der Beteiligten nicht nur das Quartier, sondern zeige auch, wie Bestandsflächen gezielt neu gedacht werden können.

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!Mit der Umnutzung unserer Flächen schaffen wir neue Perspektiven für unseren Bestand und stärken gleichzeitig unsere Quartiere. Die Kombination aus Arbeiten, Leben und Betreuung macht unsere Standorte nachhaltig attraktiver“, sagt Stefan Bögl, COO der Bayerischen Hausbau Real Estate.



Neuer Mieter in der Denninger Straße 167 ist die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde München Immanuel Nazareth, die dort eine Einrichtung mit rund 100 Betreuungsplätzen realisieren wird. Der Einzug ist – vorbehaltlich der Genehmigungen – für Anfang 2027 vorgesehen. „Mit dem neuen Standort schaffen wir deutlich mehr Raum für unsere pädagogische Arbeit und können unser Betreuungsangebot gezielt erweitern. Gleichzeitig bleiben wir im vertrauten Umfeld und sind weiterhin nah an den Familien im Quartier“, sagt Pfarrer Markus Rhinow, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde München Immanuel Nazareth.



Mit der Umnutzung der bisherigen Büroflächen reagiert die Bayerische Hausbau Real Estate gezielt auf die wachsende Nachfrage nach Betreuungsangeboten in gewachsenen Stadtquartieren und entwickelt ihren Bestand gezielt weiter. Ergänzt wird das Angebot durch einen rund 500 m² großen Außenbereich, der den Kindern Raum für Spiel und Bewegung im Freien bietet.



Auch für die bestehenden Mieter im Denninger WorX entsteht ein Mehrwert: Betreuungsangebote in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz können die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich erleichtern. Gleichzeitig gewinnt das umliegende Wohnumfeld zusätzliche Kita-Plätze und damit an Lebensqualität. „Mit der Vermietung an die Kirchengemeinde konnten wir eine Nutzung realisieren, die sowohl zum Standort als auch zum Bedarf im Quartier hervorragend passt. Die neue Kita fügt sich selbstverständlich in das Umfeld ein und wertet das Gebäude nachhaltig auf“, sagt Susanne Köhler, Senior Vermietungsmanagerin der Bayerischen Hausbau Real Estate.



Die Immobilie in der Denninger Straße 167–169 befindet sich in einem gewachsenen Wohnumfeld nahe des Arabellaparks. Während das Gebäude in der Denninger Straße 167 mit der aktuellen Vermietung vollständig belegt ist, stehen im benachbarten Gebäude, Denninger Straße 169, weiterhin rund 1.200 m² Bürofläche zur Verfügung. Bei der Vermietung war Igenus Immobilien vermittelnd tätig.