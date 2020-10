Huthmacher-Haus: Sanierung statt Abriss

Das Huthmacher-Haus am Hardenbergplatz in Berlin wird nun doch nicht abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Bayerische Hausbau wird ab Fr├╝hjahr 2021 das 1957 nach Pl├Ąnen der Architekten Paul Schwebes und Hans Schoszberger errichtete, markante B├╝rohochhaus revitalisieren.

