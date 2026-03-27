Bayerische Hausbau erwirbt Flow Campus in Hamburg

Die Bayerische Hausbau Real Estate expandiert weiter über ihren Münchner Kernmarkt hinaus und sichert sich den Campus „Flow – Work. Science. Life.“ in Hamburg-Alsterdorf. Das Projekt überzeugt mit langfristig gesicherten Mieteinnahmen, einem starken Ankermieter und hoher ESG-Qualität. Verkäufer ist ein Joint Venture von der Bayerischen Hausbau Development und der Matrix Gruppe.

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