Strategischer Zukauf
Bayerische Hausbau erwirbt Flow Campus in Hamburg
Die Bayerische Hausbau Real Estate expandiert weiter über ihren Münchner Kernmarkt hinaus und sichert sich den Campus „Flow – Work. Science. Life.“ in Hamburg-Alsterdorf. Das Projekt überzeugt mit langfristig gesicherten Mieteinnahmen, einem starken Ankermieter und hoher ESG-Qualität. Verkäufer ist ein Joint Venture von der Bayerischen Hausbau Development und der Matrix Gruppe.
Das Flow umfasst rund 26.000 m² Mietfläche, ist aktuell zu über 80 Prozent mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren vermietet und verfügt über eine hochwertige ESG-Zertifizierung. Ankermieter ist der globale Medizintechnik- und Diagnostikkonzern Sysmex mit einem Mietvertrag für das EMEA-Hauptquartier bis mindestens 2040 sowie einer Verlängerungsoption bis 2055. Weitere bonitätsstarke Nutzer wie Spie ergänzen das Mieterprofil.
„Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld kommt es darauf an, sehr gezielt zu investieren. Flow überzeugt durch seine Vermietungsstruktur, die langfristige Perspektive und die Qualität des Standorts. Solche Investments passen genau zu unserem Anspruch, Chancen selektiv zu nutzen und unser Portfolio nachhaltig weiterzuentwickeln“, sagt Marcel Wnendt, CEO der Bayerischen Hausbau Real Estate.
„Wir danken insbesondere unseren Mietern für das Vertrauen und die stets kooperative Zusammenarbeit in diesem anspruchsvollen Projekt. Mein Dank geht an alle Beteiligten, die mit der Planung und Umsetzung dieses Bürocampus beteiligt waren“, sagt Martin Schaer, Geschäftsführer der Matrix Real Estate GmbH.
Der Campus Flow wurde von der Bayerischen Hausbau Development in einem Joint Venture mit der Matrix Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG und der Matrix Real Estate GmbH entwickelt und realisiert und zeichnet sich durch ein innovatives Nutzungskonzept aus. Er kombiniert moderne Büro- und Laborflächen mit New-Work-Konzepten, Gemeinschaftsbereichen, Dachterrassen und Mobilitätsinfrastruktur.
In unmittelbarer Nähe des Alsterlaufs gelegen, bietet das Objekt eine hohe Aufenthaltsqualität und gute Erreichbarkeit sowohl zum Flughafen als auch zur Innenstadt. Gleichzeitig erfüllt der Neubau mit den Zertifizierungen LEED Gold, WiredScore Gold und dem BEG-55-Standard hohe Nachhaltigkeitsanforderungen. Photovoltaikanlagen, E-Mobilität, außenliegender Sonnenschutz sowie ein Biodiversitätskonzept tragen zur Energieeffizienz bei.
„Wir sehen in Flow nicht nur einen Neubau, sondern eine Umgebung, die Arbeit, Forschung und Nachhaltigkeit intelligent verbindet. Genau diese zukunftsfähige Mischung suchen wir für unser Portfolio“, sagt Stefan Bögl, COO der Bayerischen Hausbau Real Estate.