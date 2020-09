Bayerische Hausbau beauftragt die BayernFM mit weiteren Objekten

Die Bayerische Hausbau Immobilien GmbH & Co KG hat Anfang des Jahres das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement von drei Bestandsobjekten in exponierter Lage entlang der Fußgängerzone in der bayerischen Landeshauptstadt ausgeschrieben. Durchsetzen konnte sich die Bayern Facility Management, die ab dem 01. Juli 2020 den Gebäudebetrieb in den Büro- und Geschäftsgebäuden sichert. Die hohen Besucherströme in den renommierten Einzelhandelsflächen erhöhen zusätzlich den Anspruch an ein professionelles und sicheres Facility Management.

.