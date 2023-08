Bayerische Gewerbebau vermietet Logistikneubau an Emil Frey

Im Süden von Kassel hat die Emil Frey Logistik GmbH einen Logistikneubau mit rund 8.700 m² Hallen- und Bürofläche gemietet. Die Immobilie befindet sich in der Werner-Heisenberg-Straße 22/ Falderbaumstraße in sehr guter Anbindung an die Bundesautobahnen A7, A44 und A49. Vermieter der Liegenschaft ist die Bayerische Gewerbebau AG.

.

Zur Expansion und Standorterweiterung seiner Automotive Ersatzteillogistik war die Emil Frey Logistik auf der Suche nach einer geeigneten Fläche zur langfristigen Anmietung in Kassel. Der Neubau in Kassel-Waldau überzeugt nicht nur durch die ideale Lage und gute Erreichbarkeit der großen Automobilhersteller, sondern auch durch die Crossdock-Anmutung mit überdurchschnittlich hoher Anzahl an Toren zur einfachen und effizienten Andienung. Die Immobilie ist für eine Photovoltaikanlage vorgerüstet und verfügt über eine begrünte Außenfassade. Vor dem Bezug wird in der Halle noch die Intralogistik installiert.



„Als alteingesessener Industriestandort und aufgrund der zentralen Lage in der Mitte der Bundesrepublik ist Kassel ein begehrter Logistikstandort. Freie Flächen sind hier absolute Mangelware“, sagt Daniel Gerlach, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Hannover.