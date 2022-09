Bayer trennt sich von der Beamtenkolonie in Leverkusen-Wiesdorf

Der Bayer Konzern trennt sich von der historischen Beamtenkolonie an der B8 nahe dem Chempark. Zum verkauften Paket im Leverkusener Stadtteil Wiesdorf gehören neben den verbliebenden Wohnimmobilien auch einige angrenzende Gebäude und Grundstücke. Neue Eigentümerin ist die Emil´s Unternehmensgruppe aus Bergisch Gladbach, die die Transaktion bis zum Ende des Jahres abschließen will.

.

Die „Beamtenkolonie“ ist eine unter Denkmalschutz stehende historische Wohnsiedlung, die zwischen 1895 und 1925 für Beschäftigte des damaligen Bayer-Werks errichtet wurde. Nachdem Bayer bereits im Jahr 2002 den Großteil seines Werkswohnungsbestands von ca. 9.500 Wohnungen an ein externes Wohnungsunternehmen veräußert hatte, trennt sich das Unternehmen mit der Transaktion von seinen verbliebenen Wohnimmobilien, von denen auch einige leerstehen. Laut Bayer erfolgt der Verkauf in enger Abstimmung mit der Stadt Leverkusen und sichert den derzeitigen Wohnungsmietern der 149 Wohneinheiten weitreichende Bestandsgarantien zu. „Die Beamtenkolonie bleibt auch nach dem Verkauf Beschäftigten von Chempark-Partnern und anderen Unternehmen im direkten Umfeld sowie ihren Angehörigen zur wohnlichen Versorgung erhalten“, erklärt Dr. Ulrich Waschke von der Bayer Corporate Real Estate Deutschland. „Der neue Eigentümer wird in den Erhalt der Immobilien investieren und erforderliche Modernisierungsmaßnahmen vornehmen. Eine spätere Umwandlung der Miet- in Eigentumswohnungen ist längerfristig vertraglich ausgeschlossen“, betont Waschke.



Bei den angrenzenden Grundstücken handelt es sich um das leerstehende Gebäude der früheren Sparkasse Leverkusen, dem ehemaligen Hochbunker an der Ecke Carl-Duisberg- und Philipp-Ott-Straße sowie das Gebäude des ehemaligen Wiesdorfer Bahnhofs am Rudolf-Mann-Platz. Das Grundstück, auf dem sich das ehemalige Sparkassengebäude befindet, wird demnach zusammen mit dem Hochbunker für neue gewerbliche Nutzungen entwickelt werden.