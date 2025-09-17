Vermietungsquote von 75 %
Bayer, Charité und BIH feiern Spatenstich für iQ space Berlin-Mitte
Mit dem gestrigen Spatenstich auf dem BayerCampus startet offiziell der Bau des iQ space Berlin-Mitte – einem zukunftsweisenden Zentrum für Gen- und Zelltherapien im Herzen der Hauptstadt. Vertreter von Bayer, Charité und dem Berlin Institute of Health gaben gemeinsam mit dem Projektentwickler iQ spaces und UBS Asset Management den symbolischen Startschuss für eines der bedeutendsten Life-Science-Projekte Europas. Rund 15.500 m² sind bereits langfristig vermietet.
Mitten in Berlin, direkt am Nordhafen und nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt, entsteht eines der ambitioniertesten Life-Science-Projekte Europas. Der Projektentwickler iQ spaces und UBS Asset Management investieren rund 200 Millionen Euro in ein zehnstöckiges Forschungs- und Laborgebäude mit 20.000 m² Fläche – ein neues Herzstück für Gen- und Zelltherapien.
Schon vor Baubeginn ist das Haus zur rund 75 Prozent vermietet. Bayer zieht mit seinem Co.Lab ein und sichert sich 4.400 m² für Frühphasen-Biotech-Start-ups. Weitere 6.500 m² übernimmt die Gene and Cell Therapies Incubator Berlin GmbH, ein Joint Venture von Bayer und der Charité. Zudem mietet das Berlin Institute of Health 4.600 m² für eine GMP-zertifizierte Produktionsstätte, die von ProBioGen betrieben wird.
Bemerkenswert: Die Baugenehmigung wurde in nur fünf Monaten erteilt – ein Rekord für ein derart komplexes Vorhaben und die Berliner Behörden. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 geplant.
Für die Projektpartner ist klar: Hier wächst weit mehr als ein Gebäude. „Dieses Zentrum bringt Spitzenforschung, klinische Praxis und Industrie erstmals in dieser Form zusammen – mit dem Ziel, Innovationen schneller zu Patienten zu bringen“, sagt Vincent Wege, Geschäftsführer von iQ spaces. Auch die Charité betont die Bedeutung des Projekts, da es den Weg von der Erkenntnis zur Therapie beschleunigen wird.
Stefan Oelrich, Vorstandsmitglied der Bayer AG und Leiter der Division Pharmaceuticals ergänzt: „Der Baubeginn des Berlin Centers für Gene- und Zelltherapien verdeutlicht Deutschlands Ambition, als führender Standort für transformative Bio-Technologien und als Hub für neuartige Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie erfolgreich zu sein. Mit iQ spaces als Projektentwickler für das technisch-komplexe Gebäude und der schnellen Genehmigung durch die Berliner Verwaltung wird sichtbar: Zukunftsprojekte für transformative Schlüsseltechnologien lassen sich in Deutschland erfolgreich umsetzen.“
Mit dem neuen Forschungszentrum will Berlin seinen Ruf als europäischer Hotspot für Life Sciences festigen und ein klares Signal setzen: „Hier werden die Therapien der Zukunft entwickelt“. Angesichts des Investitionsvolumen von rund 200 Millionen Euro zählt das Vorhaben zudem zu den größten Life-Science-Entwicklungen in Europa.
„Wir investieren in Wachstum und Innovation. Dabei setzen wir gezielt auf Zukunftsbranchen wie Biotech. Das Berlin Center for Gene and Cell Therapies fördert Start-ups dabei, innovative Behandlungen direkt zu den Patientinnen und Patienten zu bringen – und schafft gute, zukunftssichere Arbeitsplätze in Deutschland“, sagt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, ergänzt: „Unser Ziel ist klar definiert: Wir wollen ein ,Boston an der Spree‘ schaffen – und hier in Berlin in einem Zentrum für Biotech neue und zukunftsweisende Therapien für die Patientinnen und Patienten entwickeln. Das Translationszentrum für Gen- und Zelltherapien ist der erste zentrale Baustein eines Life Science Campus im Herzen von Berlin, an dem Wissenschaft und Forschung, Start-ups und etablierte Unternehmen an der Zukunft der Medizin arbeiten. Der Spatenstich für das neue Biotech-Zentrum ist zudem ein eindrucksvolles Bekenntnis zweier Top-Player der Gesundheitswirtschaft – der Charité und der Bayer AG – zum Wissenschafts-, Innovations- und Technologiestandort Berlin.“
Das Gebäude entsteht nach Plänen des Architekturbüros Henn, gesteuert von SMV, mit rechtlicher Beratung durch Greenberg Traurig und DLA Piper. Finanzierungspartner des Projektes ist die Hamburger Sparkasse.