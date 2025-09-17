Bayer, Charité und BIH feiern Spatenstich für iQ space Berlin-Mitte

Mit dem gestrigen Spatenstich auf dem BayerCampus startet offiziell der Bau des iQ space Berlin-Mitte – einem zukunftsweisenden Zentrum für Gen- und Zelltherapien im Herzen der Hauptstadt. Vertreter von Bayer, Charité und dem Berlin Institute of Health gaben gemeinsam mit dem Projektentwickler iQ spaces und UBS Asset Management den symbolischen Startschuss für eines der bedeutendsten Life-Science-Projekte Europas. Rund 15.500 m² sind bereits langfristig vermietet.

