Bayer Altersversorgungseinrichtungen erwerben Wohnungen in Krefeld

Im Oktober hat ein Fonds der Bayer Altersversorgungseinrichtungen durch einen Forward-Deal von einer Objektgesellschaft der Hanseatic Holding im Verbund mit der First Retail insgesamt 126 projektierte Mietwohnungen mitsamt 101 Tiefgaragenstellplätzen in Krefeld erworben.

.

Die Wohnungen entstehen direkt am Rheinufer in zwei Gebäuderiegeln, nach einer Planung von Hadi Teherani Architects. Das Grundstück an der Dujardinstraße ist insgesamt ca. 8.000 m² groß. Auf diesem Baufeld entstehen ca. 200 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten über einer gemeinsamen Tiefgarage.



Nachdem die Stadt Krefeld im Februar 2023 den Bebauungsplan „Rheinblick“ zur Satzung beschlossen hat, soll nun Mitte 2024 der Baubeginn erfolgen. Spätestens Ende 2026 sollen die nach KfW-40 NH-Standard errichteten und mit DGNB-Silber zertifizierten Mietwohnungen an die Mieter übergeben werden.