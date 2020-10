BayBO: BFW Bayern begrüßt beschlossene Änderungen

Der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr im Bayerischen Landtag hat letzte Woche den Gesetzesentwurf der Staatsregierung zur Novellierung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) samt aller Änderungsanträge diskutiert. Der ganz große Wurf blieb jedoch aus. Denn besonders im Bereich Abstandsflächen gibt es Sonderregelungen für München, Nürnberg und Augsburg, die Nachverdichtung verhindern.

.

„Insgesamt sind die beschlossenen Änderungen zu begrüßen, denn eine Verschlechterung der bestehenden Verhältnisse findet nicht statt. Damit folgen die Mitglieder des Ausschusses der wesentlichsten Forderung des Verbands“, so der Präsident des BFW Bayern, Andreas Eisele. „Dennoch wurde der große Wurf der BayBO als Ganzes verpasst. Die Ambitionen der Novelle erfüllen sich damit insgesamt nicht.“ Zwar begrüße der Verband, dass die Abstandsflächen in Bayern insgesamt gesenkt werden, die Ausnahmeregelung für Kommunen mit der größten Nachfrage nach Wohnraum sei aber nicht nachzuvollziehen.



Während die Regierungsfraktionen eine Reduktion der Abstandsflächen mit Ausnahme von Städten über 250.000 Einwohnern favorisierten, kritisierten die Oppositionsfraktionen diesen Ansatz als eine „Lex München“. Auch der BFW Bayern wies im Vorfeld auf dieses Problemfeld hin. Der nun gefasste Beschluss beinhaltet die nachträgliche Aufnahme eines Giebelflächenprivilegs, welches eine Abstandsflächenvergrößerung im Vergleich zum Status Quo verhindert. Weitergehende Änderungsanträge von FDP, SPD und Grünen wurden mit den Stimmen der Regierungsfraktionen abgelehnt.



„Dieser Novelle kann man so nicht zustimmen“, hatte der Ausschussvorsitzende und FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber in seinem Eingangsstatement festgehalten. In der Folge standen an diesem Tag mehr als 50 Änderungsanträge auf der Tagesordnung, die es zu diskutieren galt. Mit Ausnahme der AfD-Fraktion reichten alle Fraktionen Änderungsanträge ein, die FDP trug mit 29 Anträgen am meisten bei. In einer mehrstündigen Sitzung wurden diese Anträge diskutiert. Der BFW Bayern hatte über Monate parteiübergreifend für sein Anliegen geworben, schneller, einfacher und günstiger bauen zu dürfen. Die Novelle geht zurück auf den Wohnungsbaugipfel vom 11. September 2019, bei dem der BFW Bayern für Vereinfachungen plädiert hat und berücksichtigt die Ergebnisse der Expertenanhörung im Bayerischen Landtag vom 22. Oktober 2019, bei der der BFW Bayern als Sachverständiger mitwirkte.