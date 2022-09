Die Bawoag hat einen aus mehreren Häusern bestehenden Wohnkomplexes an die Arslan Gruppe verkauft. Das Mehrfamilienhaus in der Wilhelmstraße 54-60 mit insgesamt 18 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von 1.200 m² befindet sich in Herne Wanne-Eickle und wurde im Jahr 1920 erbaut. Die Transaktion wurde im Rahmen eines Asset-Deals durchgeführt. Über

[…]