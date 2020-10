BAWOAG tätigt größten Einzelankauf der Unternehmensgeschichte

Die in Bochum ansässige WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA (BAWOAG) hat heute den größten Einzelankauf ihrer Unternehmensgeschichte abgewickelt. Der Bestandshalter hat einen 50.000 m² großen Campus, direkt am Seilersee in Iserlohn, von der Wohninvest aus Stuttgart erworben. Die Stuttgarter hatten das Areal des ehemaligen britischen Militärhospitals 2018 erworben [Wohninvest Gruppe kauft Campus in Iserlohn].

Die Liegenschaft umfasst aktuell unter anderem ein 4-Sterne Hotel mit einer Nutzfläche von 2.800 m², ein Parkhaus mit 380 Stellplätzen sowie 200 Außenstellplätze, Wohnhäuser mit einer Fläche von ca. 800 m², ein Apartmenthaus mit rund 630 m², ein Bürogebäude mit rund 700 m², ein ehemaliges Offiziersheim mit 1.500 m² sowie diverse Reithallen, Stallungen und Entwicklungsflächen mit >20.000 m².



Das Areal wird in den nächsten Monaten überplant. Laut des Investors sollen hier zukünftig in enger Abstimmung mit der Stadt Iserlohn und der Gesellschaft der Wirtschaftsförderung, Gewerbe-, Handels-, und Büroflächen, Sozialwohnungen, Studentenapartments, Bildungseinrichtungen und weitere Stellplätze entstehen. Mit der Akquisition setzt die BAWOAG, die seit 2010 schwerpunktmäßig in der Metropolregion Ruhrgebiet investiert, ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Aktuell will das Unternehmen einen Immobilienbestand von über 50 Mio. Euro im kommenden Jahr erreichen.