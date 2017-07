Bawag schließt Einstieg bei der Südwestbank ab

Fast perfekt: Die Stuttgarter Südwestbank gehört in Zukunft - vorausgesetzt die Bankenaufsicht gibt grünes Licht - der österreichischen Bawag P.S.K., die mit der Übernahme ihre Deutschland-Expansion vorantreiben will. Der Vollzug der Transaktion, die bereits im Mai angekündigt worden war, wird laut der Unternehmen noch für 2017 erwartet. Über den Kaufpreis und die Details des Vertrages haben die beiden Parteien - Bawag und die Unternehmerfamilie Strüngmann - Stillschweigen vereinbart.

.

Die Übernahme der mittelständischen, süddeutschen Privatbank ist Teil der auf die DACH-Region ausgerichteten Strategie und soll der Bawag eine Grundlage zum Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten in Deutschland eröffnen.



Die Bawag befindet sich zu 52 Prozent im Eigentum von Cerberus Capital Management LP und zu 40 Prozent im Eigentum von GoldenTree Asset Management LP. Sie verfügt über eine Bilanzsumme von 40 Mrd. Euro und betreut über 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden in ganz Österreich. Ergänzt werden die inländischen Aktivitäten durch das internationale Geschäft mit Fokus auf Privat-, Unternehmens-, gewerbliche Immobilien- und Portfoliofinanzierungen in ausgewählten westlichen Industrieländern.



Die Südwestbank mit Sitz in Stuttgart betreibt seit 1922 ihr kommerzielles Bankgeschäft in Baden-Württemberg. Ihre Bilanzsumme betrug im Jahr 2016 über 7 Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den größten unabhängigen Finanzinstituten Deutschlands. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 650 Mitarbeiter an 28 Standorten und betreut rund 100.000 Privat- und Firmenkunden.



Gleiss Lutz hat Bawag P.S.K. umfassend bei der Transaktion und in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung der Bank beraten.