Real I.S. und Universal-Investment sichern sich Münchner Blue Tower

Der Verkauf des „Blue Tower“ in der Münchner Einsteinstraße ist bestätigt. Wie bereits am vergangenen Donnerstag berichtet [wir berichteten], hat die Real I.S. AG den 72 Meter hohen, zum Hochhausensemble „Bavaria Towers“ gehörenden Turm von der Bayern Projekt Gruppe und der Von der Heyden Group erworben. Das Gebäude wird in einen Fonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK), der von Universal-Investment als AIFM in Luxemburg verwaltet wird, eingebracht. Das Investment und Asset-Management-Mandat der Real I.S. umfasst neben dem Ankauf auch das komplette Asset- sowie SPV-Management. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.