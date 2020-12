Bauwo veräußert Logistikzentrum in der Metropolregion München an LIP Invest

Die Bauwo Grundstücksgesellschaft aus Hannover hat im Rahmen einer Off-Market Transaktion ein neu errichtetes Logistikzentrum in Pilsting an LIP Invest verkauft. Der Investmentmanager hat das zunächst spekulativ errichtete Gebäude für eines seiner Logistikimmobilien-Sondervermögen erworben. Das Investitionsvolumen lag bei 50 Mio. Euro.

