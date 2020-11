Bauwo plant Hallenneubau in Mühldorf am Inn

Die Bauwo Grundstücksgesellschaft mbH hat in Mühldorf am Inn ein Grundstück mit rund 49.000 m² gekauft. Auf dem ehemals von der Diskothek „Kingdom Parc“ genutzten Gelände „Am Westring 6“ plant der Projektentwickler mit Hauptsitz in Hannover eine insgesamt rund 20.000 m² umfassende Hallenbebauung für Gewerbe und Produktion. Der Baubeginn auf dem am westlichen Stadtrand unweit der Ausfahrt der A94 Mühldorf-West gelegenen Gelände ist für Mitte 2021 vorgesehen. Die alte Bebauung wird abgerissen. JLL war bei dieser Transaktion für die Verkäuferseite beratend und vermittelnd tätig und wird zudem die anschließende Vermietung der Gewerbeflächen übernehmen.

