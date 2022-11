Bauwo hisst Richtkrone für neues Sammlungszentrum in Hannover

Der Neubau des hannoverschen Sammlungszentrums in der Vahrenwalder Straße 321 schreitet planmäßig gut voran. Rund ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] hat der Projektentwickler Bauwo am 17. November 2022 mit 150 Gästen aus Politik, Kultur und der Bauwirtschaft das traditionelle Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung der 20.600 m² Nutzfläche umfassenden Schatzkammer für Münzen, Möbel, Fahrzeuge, Skulpturen, Gemälde, Dokumente und Bücher ist weiterhin für Ende 2023 geplant.

.