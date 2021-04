Bauwert-Urgestein Hausmann verlässt Unternehmen

Henning Hausmann

Mit Wirkung zum 30. Juni 2021 verlässt Henning Hausmann nach 37 Jahren Unternehmenszugehörigkeit die Berliner Bauwert AG und tritt seinen vorzeitigen Ruhestand an.

Hausmann trat Anfang 1984 in das Unternehmen ein und leitete seit 25 Jahren den Bereich Investment, worunter die Akquisition und der Ankauf neuer Projekte sowie die Vermietung und der Verkauf an institutionelle Anleger fällt. Besonders hervorzuheben sind dabei die erfolgreich abgeschlossenen Großprojekte, so u.a. die komplexen Realisierungen der Hauptverwaltungen von C&A [wir berichteten] sowie von e-plus in Düsseldorf [wir berichteten] mit jeweils 32.000 m² Bürofläche, der Verkauf von einzelnen Bauabschnitten der über 60.000 m² großen Quartiersentwicklung Box Seven in Berlin an institutionelle Käufer [wir berichteten] oder der Neubau des Gewerbeparks Keniastraße in Duisburg auf 100.000 m² Gewerbefläche [wir berichteten] sowie zahlreiche innerstädtische Büro-, Einzelhandels und Wohnbauprojekte.



Neben seiner Haupttätigkeit war er darüber hinaus auch verantwortlich für die Pressearbeit sowie das Marketing. Bauwert entwickelte sich im Laufe dieser Jahre zu einer bekannten Marke in der Immobilienwirtschaft.



Hausmann lernte die Gesellschafter der Bauwert, Dr. Jürgen Leibfried und Michael Staudinger, bereits vor der Gründung des Unternehmens kennen und war seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Leitungsebene und prägte die Bauwert entscheidend mit. Künftig will er etwas ruhiger treten und sich auf seine Hobbies konzentrieren, insbesondere das Reisen. Geplant sind zudem einige Buchprojekte.



„Mit Herrn Hausmann verlieren wir eine stets geschätzte Persönlichkeit der ersten Stunde, die über so viele Jahre die Bauwert mit bestimmt hat und dessen Rat sowie Fachkenntnisse immer gefragt waren“, sagt Dr. Jürgen Leibfried. Den Aufgabenbereich von Henning Hausmann hat Dr. Bernd Schade übernommen.