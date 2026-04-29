Bauwert startet Vertrieb für KAI auf der Halbinsel Stralau

Mit der im März 2026 erteilten Baugenehmigung startet Bauwert jetzt den Vertrieb für das Wohnensemble KAI auf der Berliner Halbinsel Stralau. Auf einem der letzten Wassergrundstücke entstehen 41 Eigentumswohnungen mit direktem Blick auf die Spree. Das Projekt kombiniert hochwertige Architektur, eine eigene Marina und die besondere Lage zwischen Friedrichshain und Kreuzberg.

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Auf dem rund 3.200 m² großen Grundstück an der Tunnelstraße 41–42 werden drei hochwertige Wohnhäuser mit insgesamt 41 Eigentumswohnungen gebaut. Nahezu alle Wohnungen verfügen über Wasserblick. Insgesamt sind rund 4.000 m² Wohnfläche sowie rund 50 Pkw-Stellplätze geplant. Ergänzt wird das Projekt durch eine vorgelagerte Bootssteganlage mit rund 71 Liegeplätzen, die unter anderem auch von den zukünftigen Bewohnern genutzt werden können.



„Mit KAI entwickeln wir das letzte freie Wassergrundstück auf Stralau – ein Ort, der die besondere Anziehungskraft des Wassers mit urbanem Leben verbindet. Unser Anspruch war es von Anfang an, ein Ensemble zu schaffen, das dieses Gefühl von Freiheit, Ruhe und Inspiration erlebbar macht. Mit dem renommierten Architekturbüro Axthelm Rolvien haben wir Planer gewonnen, die diesen Anspruch umsetzen. Ich danke allen Beteiligten, die bei dieser Projektentwicklung bisher mitgewirkt haben“, sagt Dr. Jürgen Leibfried, Gründer und Vorstand der Bauwert AG.



Die drei Wohnhäuser bieten ein vielfältiges Angebot an Eigentumseinheiten mit zwei bis fünf Zimmern und Wohnflächen von rund 46 bis 213 m² – von kompakten Grundrissen bis hin zu Maisonette- und Penthouse-Wohnungen. Viel Tageslicht und weite Blickachsen prägen die Wohnqualität. Zur Ausstattung zählen unter anderem Fußbodenheizung, Eichenparkett sowie hochwertige Materialien und stilvolle Ausstattungselemente namhafter Hersteller. Alle Wohnungen sind barrierearm geplant, rund die Hälfte wird barrierefrei ausgeführt.



„Der besondere Charakter der Stralauer Halbinsel – zugleich urban und vollständig in die Natur eingebettet – war unsere wesentliche Inspiration. Wir haben eine moderne Architektur entwickelt, die Ausblicke ermöglicht, geschützte Außenräume schafft und Gemeinschaftsbereiche bietet. Die drei Häuser orientieren sich städtebaulich an der Idee des märkischen Dreiseitenhofes. Sie geben zur Straße hin Schutz und öffnen sich mit einem südorientierten Innenhof zum Garten mit Seeblick. So entsteht eine geschützte Anlage für die zukünftigen Bewohner“, erklärt Annette Axthelm, Axthelm Rolvien GmbH & Co. KG.



Im Zuge der Projektentwicklung hat die Bauwert AG die vorgelagerte Bootssteganlage von der Hansa-Werft übernommen. Seit Februar 2026 befindet sich die Anlage im Eigentum der Bauwert AG. Der Betrieb wird künftig durch einen professionellen Partner sichergestellt. Das Grundstück ist eng mit der Geschichte der 1911 gegründeten Hansa-Werft verbunden, die über Jahrzehnte ein Bestandteil der Berliner Boots- und Yachtbaukultur war. Mit dem Wohnensemble KAI wird dieser Ort weiterentwickelt.



Die Halbinsel Stralau, eingebettet zwischen Friedrichshain, Kreuzberg und der Mediaspree, vereint Natur, Historie und urbane Lebensqualität und zählt zu den gefragten Wohnlagen Berlins. Der nahegelegene Verkehrsknotenpunkt Ostkreuz ermöglicht eine schnelle Anbindung an die Berliner Innenstadt und das Umland. Gleichzeitig bietet das Umfeld eine gewachsene Infrastruktur mit Nahversorgung und Freizeitangeboten.



Die bauvorbereitenden Maßnahmen begannen im November 2025. Der Rückbau der Bestandsgebäude wurde Anfang 2026 abgeschlossen. Während der Bauphase setzt Bauwert AG auf transparente Kommunikation sowie begleitende Schutzmaßnahmen für die Nachbarschaft. Der Baubeginn des Wohnensembles KAI ist für das dritte Quartal 2026 geplant, die Fertigstellung für Herbst 2028 vorgesehen.