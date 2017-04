Bauwert feiert Richtfest für das Wohnprojekt Boxseven

Quartier Box Seven

Mitten im beliebten Boxhagener Kiez in Berlin-Friedrichshain feiert die Bauwert AG das Richtfest für den Bau des neuen Wohnquartiers Boxseven in der Boxhagener Straße, Ecke Holteistraße. Auf dem vormals industriell genutzten Gewerbegrundstück entstehen 640 Miet- und Eigentumswohnungen, 10.000 m² Büro- und Einzelhandelsflächen, eine Kita sowie ein über 6.000 m² großer Stadtgarten. Das 260-Millionen-Euro-Projekt ist bereits zu 90% verkauft. Zuletzt übernahm z.B. in 2016 ein Teil des Großprojekts die Patrizia Immobilien AG [Patrizia kauft Teil des Berliner Großprojektes Boxseven] sowie in 2014 die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge [Howoge kauft Berliner Projektentwicklung mit 122 Wohnungen ].

Über 700 Gäste verfolgten den Richtspruch des Poliers, der traditionell mit einer Danksagung an den Bauherrn und die Bauarbeiter sowie dem Zerschlagen eines Schnapsglases endet. Danach wurde der mit bunten Streifen versehene Richtkranz auf das Dach des fertig gestellten Rohbaus gehisst.



Der Regierende Bürgermeister Michael Müller würdigte das Projekt als ein gelungenes Beispiel für eine Entwicklung eines neuen Stadtquartiers und insbesondere die erstmalige und beispielhafte Zusammenarbeit eines privaten Bauträgers mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. „Wir sehen jetzt hier beim Projekt „Boxseven“, dass eine Kooperation zwischen privatem Investor und landeseigener Wohnungsbaugesellschaft ein guter Weg ist, um für ein größeres Projekt wie diesem günstigen Wohnraum zu schaffen und eine gute soziale Durchmischung hinzukriegen. Wir setzen dazu auf unsere Wohnungsbaugesellschaften. Aber ich sage auch ganz klar: Wir brauchen dazu auch die privaten Investoren“, sagt Michael Müller.



Der Projektentwickler errichtet hier neben Miet- und Eigentumswohnungen auch 125 preisgedämpfte Wohnungen für die Berliner Wohnungsbaugesellschaft Howoge. „Es war uns sehr wichtig, dieses ehemals verschlossene Gewerbeareal zu öffnen und zu einem lebenswerten neuen Wohnensemble zu entwickeln und dabei eine vielfältige, sozial ausgewogene Nutzermischung zu erreichen“ sagt Vorstand Jürgen Leibfried. Herzstück dieses Projektes ist ein über 6.000 m² großer öffentlicher Park, um den sich die Gebäude mit abwechslungsreicher Architektur, die von vier Architekturbüros erarbeitet wurden, gruppieren. Es gibt öffentliche Rad- und Fußwege, eine Kindertagesstätte sowie Büroflächen, Arztpraxen und einen straßenbegleitenden Einzelhandel für den täglichen Bedarf entstehen.



90 der 125 Wohnungen, die die Wohnungsbaugesellschaft übernimmt, werden zu Einstiegsmieten von 6,50/m² angeboten. Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der Howoge erläuterte: „Die Kooperation mit ermöglicht uns als städtischer Gesellschaft, auch in sehr guten, zentralen Lagen bezahlbaren Wohnraum in kommunale Hand zu überführen. Außerdem ist dieses Projekt mit den großzügigen Grünanlagen etwas ganz Besonderes. Ich bin mir sicher, dass unsere Mieter sich hier wohlfühlen werden.“