Bauwert feiert Richtfest am Hochmeisterplatz

Am Hochmeisterplatz, nur wenige Meter vom Kurfürstendamm entfernt und unmittelbar am Park, feiert die Bauwert Aktiengesellschaft heute Richtfest für ein exklusives Wohnensemble mit 11.000 m² Wohnfläche. Die Fertigstellung der 114 Wohnungen ist für Sommer 2020 geplant. „Mit unserem Neubau nehmen wir die Tradition der großen Berliner Stadthäuser wieder auf“, sagt Bauwert-Vorstand Dr. Jürgen Leibfried. „Es gibt in Berlin – neben dem allgemein großen Bedarf an Wohnraum – ein wachsendes Bedürfnis nach repräsentativen Wohnungen in der Innenstadt, vor allem in jenen Lagen, die traditionell als gute Adresse gelten. Die künftigen Bewohner kommen überwiegend aus Deutschland. Sie verlagern ihren Wohnsitz in die Hauptstadt oder ziehen von den Rändern in die City West.“

.