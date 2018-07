Bauwert ereitert Vorstandsriege um Dr. Bernd Schade

Die Berliner Bauwert AG hat ihren Vorstand, der bis dato aus Dr. Jürgen Leibfried und Michael Staudinger bestand, zum 1. Juli um Dr. Bernd Schade erweitert und besteht künftig somit aus drei Personen. Der Immobilienexperte wird den gewerblichen Projektentwicklungsbereich verantworten.

Dr. Schade ist seit über 25 Jahren im Bereich der Projektentwicklung tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen durch seine Tätigkeiten bei Drees & Sommer, Union Investment sowie ECE. Zuletzt war er bei Breuninger in der Unternehmensleitung verantwortlich für den Immobilienbereich und die Expansion.



Der Projektentwickler hat sich in den letzten Jahren maßgeblich auf den Neubau von Wohnimmobilien konzentriert und entwickelt bzw. baut derzeit 2.200 Wohnungen in und um Berlin. Darüber hinaus engagiert sich Bauwert verstärkt wieder im Bereich der Entwicklung von Bürogebäuden. Derzeit sind 10.000 m² Bürofläche im Bau und weitere 120.000 m² in der konkreten Planung auf bereits angekauften Grundstücken.