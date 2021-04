Ende vergangene Woche startete der Verkauf des 99 Wohnungen umfassenden Neubauprojektes LIV. Das Vorhaben in einer Innenhoflage an der Berliner Straße in Pankow wird von der Bauwert Aktiengesellschaft entwickelt. Die Fertigstellung der drei sechsstöckigen Häuser ist für Q3 2024 geplant.

„Mit de...

Fotos: archlab



[…]