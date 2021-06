Bauwerk legt Grundstein für Münchner Wohnbauprojekt Van B

Bauwerk erreicht die nächste Etappe für sein Wohnbauprojekt „Van B“ in München. Der Projektentwickler hat am gestrigen Dienstag den Grundstein für das deutschlandweit viel beachtete Projekt gelegt und startet somit pünktlich in die Rohbauphase. Geplant ist der Bau von 142 Wohnungen sowie Sharing- und Networking-Spaces und Büros, die gemeinsam mit dem Architekturbüro UNStudio aus Amsterdam entwickelt wurden. Die Fertigstellung des architektonischen Statement-Gebäudes soll im Spätsommer 2023 erfolgen.

