Der Münchner Projektentwickler Bauwerk Capital hat rund 220 m² Bürofläche in der Bockenheimer Landstraße 20 in Frankfurt am Main gemietet. Mit der Eröffnung einer Niederlassung vollzieht das Unternehmen seinen Eintritt in den Frankfurter Immobilienmarkt. Vermieter der Fläche ist Axa Investment Managers. Colliers International war bei der Anmietung beratend tätig.

.