Das neue Gebäude der Offenen Schule Köln ist jetzt an den privaten Schulträger übergeben worden. Damit wechselten auch mehr als 750 Schlüssel den Besitzer. Der Neubau an der Sürther Straße in Köln-Rodenkirchen wird ab dem kommenden Schuljahr etwa 650 Grund- und Gesamtschülern Platz bieten.

[…]