Bauwens startet Großbaumpflanzung auf dem Aera

Bauwens startet mit der Großbaumpflanzung auf dem Dachgarten ihres Leuchtturmprojekts Aera. Das terrassierte Gebäude erhält auf einer Grundfläche von rund 2.200 m² bis April 2024 30 rund 12 Meter hohe Bäume sowie zahlreiche Sträucher und weitere, insgesamt über 25 Pflanzenarten. Das öffentlich zugängliche Gelände Wege mit einer Gesamtlänge von 480 Meter wird auch flächendeckend W-LAN bieten.

