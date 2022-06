Noch lädt die Kunstausstellung „Game Over“ ein, das Gebäude am Nollendorfplatz 6 in Berlin zu entdecken. Und auch in Zukunft soll es hier einladend bleiben: Mit No6 plant Bauwens dort eine nach Plänen des Architekturbüros Henn eine emissionsfreie Büroimmobilie mit einer Fläche von rund 5.700 m², .

Fotos: Bauwens



[…]