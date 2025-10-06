Bauwens legt Grundstein für Kölner Büroquartier „Friedrich und Karl“

Bauwens hat den Grundstein für das neue Büroquartier „Friedrich und Karl“ gelegt. Das Projekt in Köln-Niehl mit 45.000 m² Mietfläche in Holz-Hybridbauweise setzt Maßstäbe in Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Architektur und wird neuer Sitz des Bundesverwaltungsamts.

.

Das Projekt setzt mit rund 45.000 m² Bürofläche in Holz-Hybridbauweise neue Maßstäbe für nachhaltige Gewerbeimmobilien in Köln und Nordrhein-Westfalen. Über 100 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Projektbeteiligte, Vertreter der Stadt Köln sowie die Präsidentin des Bundesverwaltungsamts, Katja Wilken.



Das aus sieben eng miteinander verzahnten Gebäuden bestehende Ensemble entsteht zwischen der Boltenstern- und der Friedrich-Karl-Straße im Kölner Norden, an der Schnittstelle zwischen Wohngebiet und Hafenareal. Die einzelnen Baukörper sind über ein gemeinsames Erdgeschoss verbunden. Eine offene Pergola führt zu einem Mobilitäts-Hub mit mehr als 1.000 Fahrradstellplätzen sowie Angeboten für Carsharing und Elektromobilität.



„Bei der Projektentwicklung haben wir den Fokus konsequent auf die Zukunftsfähigkeit moderner Bürogebäude gelegt – mit dem Ziel, nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und ökologische Verantwortung miteinander zu verbinden“, erklärt Alexander Jacobi, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwens.



Der Baustoff Holz spielt bei den vollständig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermieteten Flächen eine tragende Rolle. Die sechsgeschossigen Gebäude werden in moderner Fachwerkbauweise errichtet und weitgehend vorgefertigt. Ein innovatives Energiekonzept versorgt die Gebäude mit regenerativer Energie aus Wasser und Sonne.



Für das Bundesverwaltungsamt markiert die Grundsteinlegung den Start seiner Umzugsplanungen. Aktuell auf vier Liegenschaften im Kölner Stadtgebiet verteilt, zieht die Behörde schrittweise in das neue Gebäude. Künftig entstehen moderne Büro-, Konferenz- und Schulungsflächen für die rund 1.200 Mitarbeitenden.



„Mit Friedrich und Karl gewinnt der Stadtteil Niehl ein prominentes und wegweisendes Stück Architektur, das die Kraft hat, einen neuen Stadteingang zu begründen und weitere Entwicklungen anzustoßen“, so Baudezernent Markus Greitemann. „Hier hat sich wieder einmal gezeigt, dass attraktive städtebauliche Konzepte in enger Abstimmung mit den Planungsbehörden erfolgreich umgesetzt werden können, wenn alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel haben.“



Friedrich und Karl leistet einen spürbaren Beitrag zur CO₂-Reduzierung – sowohl im Betrieb als auch unter Einbezug der grauen Energie. Die Abwärme der Serverräume wird durch eine Wärmepumpe zum Heizen genutzt, im Sommer sorgt Grundwasser für passive Kühlung. Auf den Dächern erzeugen großflächige Photovoltaikanlagen klimafreundliche Energie.



Durch den Einsatz von Holz werden rund 7.000 Tonnen CO₂ langfristig gebunden. Die modulare Bauweise steigert zudem Effizienz und reduziert Lärm auf der Baustelle. Entwickelt wurde das Projekt von Bauwens Development, die Realisierung liegt bei Bauwens Construction. In den kommenden Jahren wächst der Standort zu einer der größten Baustellen Kölns heran.