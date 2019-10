Bauwens erwirbt Flint-Areal in Köln-Rodenkirchen

Der Kölner Immobilienspezialist Bauwens konnte das von Knight Frank aufgelegte strukturierte Bieterverfahren für ein 18.000 m² großes und bebautes Entwicklungsareal in Köln-Rodenkirchen für sich entscheiden. Verkäufer der zuvor als Produktionsstandort genutzten Liegenschaft in der Weißer Straße 147-151 ist der Druckfarbenhersteller Flint Group, der den Standort Anfang 2018 aufgegeben hatte. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

