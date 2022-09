Bauwens engagiert Thomas Brune und Volker Kormann

Bauwens baut seinen Hamburger Standort mit der Verpflichtung von Thomas Brune und Volker Kormann deutlich aus. Ab dem 1. September 2022 werden die beiden Neuzugänge die Niederlassung in der Hansestadt leiten.

.

„Mit Thomas Brune und Volker Kormann haben wir zwei sehr erfahrene Macher mit herausragenden Kenntnissen des Hamburger Marktes für diese Aufgabe geholt“, so Dr. Patrick Adenauer, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwens Unternehmensgruppe.



Der Architekt Thomas Brune wird künftig als Partner das Hamburger Development-Geschäft betreuen und ein neues Team vor Ort aufbauen. Mit dem Baufeld 61 am Strandkai in der HafenCity, das in einem Joint Venture mit Engel & Völkers entwickelt wird, hat der neue Standort direkt ein Highlight im Portfolio. Weitere sollen folgen. „Wir werden jetzt im ersten Schritt ein Portfolio mit attraktiven Grundstücken aufbauen“, so Brune. Den Fokus will er dabei zunächst auf Gewerbeprojekte legen. Aber auch Wohnentwicklungen seien möglich, wenn sich passende Grundstücke finden. Zuletzt war Brune als Mitglied des Vorstandes der Europa-Center AG verantwortlich für die Entwicklung von Büro- und Gewerbeimmobilien [Thomas Brune verlässt Europa-Center]. Für sein neues Team in Hamburg sucht er aktuell noch nach motivierten Projektentwicklern.



Der Bauingenieur Volker Kormann wird als Bereichsleiter der Bauwens Construction das schon vor fast vier Jahren gegründete Regionalbüro übernehmen und weiter ausbauen. So soll er den Hamburger Standort zum einen auf das wachsende Geschäft des neuen Development-Teams vorbereiten. „Aber auch das Generalübernehmer-Geschäft für externe Bauherren wollen wir hier weiter stärken“, so Kormann. In diesem Bereich kann Bauwens schon auf viele Projekte aus den vergangenen vierzehn Jahren zurückblicken, darunter Teile der ECE-Zentrale, die Revitalisierung des Emporio-Towers oder ganz aktuell mit Edge HafenCity und dem MotelOne im Kontorhausviertel. Kormann arbeitete zuletzt als Technischer Niederlassungsleiter der Zech Bau SE in Hamburg. Zur punktuellen Verstärkung sucht er aktuell Personal für sein Team.