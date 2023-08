Bauträger erwirbt Grundstück in Magdeburg

Ein in der Region Magdeburg aktiver Bauträger hat ein teilbebautes Grundstück im Sanierungsgebiet „Buckauer Insel“ erworben. Das Grundstück, ehemals im Besitz einer Eigentümergemeinschaft aus Magdeburg, verfügt über 341 m² mit einem straßenseitigen Zugang. Der Käufer konnte binnen drei Monaten gefunden werden. Er wird auf dem Grundstück ein Mehrfamilienhaus mit fünf Geschossen und vier Garagen errichten. Ein Bestandsgebäude soll in den Neubau integriert werden. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Die Baugenehmigung für 825 m² Gesamtnutzfläche aufgeteilt auf 11 Wohneinheiten liegt bereits vor. Bei den Mietwohnungen handelt es sich um Zwei-, Drei-, und Vier-Raum-Wohnungen mit Größen zwischen 51 m² bis 128 m² und eine Maisonette-Wohnung vom dritten Obergeschoss ins Dachgeschoss. Überwiegend (zu 45 %) sind Zwei-Raum-Wohnungen geplant. Jede Wohnung wird über einen Balkon oder eine Terrasse bzw. Loggia verfügen.



„Neben der Lage in einem der letzten Sanierungsgebiete Magdeburgs waren es die hervorragende Verkehrsanbindung in Zentrumsnähe sowie der geplante nachhaltige Wohnungsmix, die den erfahrenen Bauträger von einer weiteren Investition in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts überzeugt haben“, kommentiert Philip Richter, Mitglied der Geschäftsführung bei Engel & Völkers Commercial Magdeburg. Das Beratungs- und Vermittlungsunternehmen hat den Kaufvertrag vermittelt.