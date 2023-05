Bautätigkeit bundesweit auf einen Klick

Wo wurden in Deutschland die meisten Wohnungen je Einwohnerin bzw. Einwohner neu fertiggestellt? Wie haben sich die Kaufwerte für baureifes Land bis auf Kreisebene entwickelt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert der jetzt online gegangene Neubauatlas. Die interaktive Kartenanwendung ermöglicht mit wenigen Klicks umfassende Vergleiche der Bautätigkeit über verschiedenste Regionen in Deutschland und seinen Bundesländern.

.

Der Neubauatlas, eine Gemeinschaftsveröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, ist soeben erschienen. Als Nachfolger des Neubaumonitors, der in den vergangenen Jahren bereits statistische Vergleiche der Bautätigkeit zwischen Hessen, Niedersachsen und Berlin-Brandenburg ermöglicht hatte, liefert diese interaktive Kartenanwendung nun bundesweite Daten der Baufertigstellungsstatistik von 2018 bis 2021 und überzeugt durch ein noch nutzungsfreundlicheres Design sowie erweiterte Funktionen.



Mit dem Neubauatlas können Nutzer beispielsweise für ganz Deutschland die Entwicklung neu fertiggestellten Wohnraums bis auf Gemeindeebene als Karte visualisieren und über die Zeit hinweg beobachten. Die regionalen Unterschiede in der Entstehung von neu gebauten Wohngebäuden sowie Wohnungen waren noch nie so einfach sichtbar.



Neben der Gesamtzahl neu fertiggestellter Wohnungen in den Gemeinden, Kreisen und kreisfreien Städten Deutschlands kann auch die Fertigstellung je tausend Einwohnerinnen und Einwohner mit wenigen Klicks angezeigt und somit bundesweit verglichen werden.



Der Neubauatlas kann allerdings noch mehr: Nicht nur neugebauter Wohnraum, auch vorherrschende Haustypen sowie vorherrschende Energiequellen können in den Übersichtskarten dargestellt und bundesweit miteinander in Bezug gesetzt werden. Schließlich lassen sich auch die Kaufwerte für baureifes Land für ganz Deutschland im Neubauatlas darstellen.