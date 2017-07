Baut Kurt Zech die Bremer City neu?

Wer eins und eins zusammenzählt, kommt zu dem Schluss, dass der Bremer Innenstadt (endlich) ein gewaltiger Umbruch ins Haus steht. Ob diese Spekulation allerdings richtig ist, muss sich erst noch weisen. Die Fakten: Erstens: Die Allianz Real Estate hat das darbende Bremer Carree an der Obernstraße an einen noch unbekannten Investor verkauft. Zweitens: Die Frist für den von der Stadt zum Verkauf ausgeschriebenen Lloydhof in der Ansgaritorstraße 4 ist soeben abgelaufen. Nach Auskunft der Wirtschaftsbehörde liegen drei Angebote vor, eines davon mit mehr als 20 Millionen Euro [Bremen: Der Lloydhof kommt unter den Hammer]. Spekulationen um eine grundlegende Neukonzeption der Innenstadt erhalten mit dem dritten Umstand nun berechtigte Nahrung: Kurt Zech, respektive die Zech Group, hat sich das Parkhaus Am Brill (Ansgaritorstraße 16) gesichert – einzig und allein zu dem Zweck, um es abzureißen. Nur durch die Beseitigung dieses Klotzes lassen sich in der verwinkelten Innenstadt neue Kundenlaufwege anlegen. Und: Schon vor drei Jahren hatte sich Kurt Zech das Karstadt-Gebäude an der Obernstraße gesichert, dass als Eckpfeiler einer gänzlich umgekrempelten, erweiterten Fußgängerzone dienen könnte.

.

Nach Informationen des Weser-Kurier sind die Stadtväter Feuer und Flamme für die (noch unbestätigten) Pläne des gebürtigen Bremers Zech. Könnte er doch das realisieren, woran die Bremer Stadtväter seit Jahren so kläglich scheitern: Die Etablierung einer frequenzstarken, attraktiven Shopping-City mit bis einer Achse vom Ansgaritor bis Mitte, einer gutbestückten Obern- und einer „wachgeküssten“ Knochenhauerstraße. Kurt Zech soll nach einem Bericht von Radio Bremen zudem über Pläne für eine Einkaufspassage zwischen Karstadt, Galeria Kaufhof und eben dem Lloydhof nachdenken.



Dem ganzen Unterfangen stehen derzeit allerdings noch gewaltige Widrigkeiten entgegen. Das 1988 errichtete Bremer Carree, dass die Allianz Real Estate jetzt veräußert hat, macht alles andere, nur keinen vitalen Eindruck. Von den 12.000 m² (zwei Drittel Einzelhandel, der Rest Büro) sind 3.000 m² verwaist. Einige Außenfenster wurden gar mit Spanplatten vernagelt. Allianz hat sich von dem Objekt getrennt, weil es nicht mehr ins Portfolio passt.



Die Leidensgeschichte des Lloydhof nimmt sich nicht viel besser aus. Die Stadt hatte das Gebäude 2012 erworben, um es zu einem integralen Baustein eines frequenzstarken City-Konzepts zu machen. Die Pläne scheiterten grandios und mehrmals. Aktuell wird das Gemäuer als „City-Lab“ zwischengenutzt – solange bis es eben meistbietend unter den Hammer gekommen ist.



Der Weser-Kurier mutmaßt, das Kurt Zech in seiner Geburtsstadt noch einmal „ein richtig großes Rad drehen“ möchte. Bürgermeister, Wirtschaftssenatoren und Planungs-Referenten dürfte er auf seiner Seite haben. Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Stadt diktierte der Zeitung in die Feder: „Eine Operation am offenen Herzen der City ist dringend nötig.“