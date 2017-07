Einen ganzen Thementag hat rbb der fast ein wenig rhetorisch anmutenden Frage gewidmet „Baut Berlin am Bedarf vorbei? Die unter dieser Prämisse präsentierten Zahlen und Fakten gehen auf Auswertungen des Forschungsinstituts empirica zurück und geben eine eindeutige Antwort: Für die eigentlichen Hauptstadtbewohner ja, für Kapitalanleger und ausländische Investoren keineswegs.

Beispiele, basierend auf den von rbb öffentlich gemachten Zahlen: 5.000 und mehr Euro je Quadratmeter sind für jede dritte neue Eigentumswohnung in der Hauptstadt zu berappen – für 94 Prozent der Haushalte schlicht nicht zu bezahlen. Seit 2014 ist die Zahl der Angebote an günstigeren Domizilen um mehr als 50 Prozent gefallen, während von der genannten Kategorie dreimal so viele gebaut wurden. Innerhalb der geographischen Markierung, die die S-Bahn-Ringe festlegen, kletterten die Preise für Eigentumswohnungen in den letzten fünf Jahren um mehr als 50 Prozent. Als einen wesentlichen Grund machen empirica und rbb dabei die rasant steigenden Bodenpreise aus.



Während Berlin für die Berliner immer unerschwinglicher wird, freuen sich ausländische Kapitalanleger. Denn im Vergleich mit anderen Metropolen herrscht in der Spree-Stadt noch immer ein moderates Niveau. Der rbb beruft sich auf marktkundige Projektentwickler, die aktuell den Anteil ausländischer Kapital-Anleger auf über 50 Prozent beziffern. Provenienz neben dem EU–Ausland, vorrangig aus Russland, China und den arabischen Ländern.