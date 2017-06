Baustolz Stuttgart plant 18 Eigenheime in Freiberg am Neckar

Baustolz Stuttgart hat ein rund 3.100 m² großes Grundstück in Freiberg am Neckar erworben. Das Immobilienunternehmen mit Firmensitz in Ludwigsburg plant in zentraler Lage im Wohngebiet 18 Reiheneigenheime mit Wohnflächen von circa 125 m² und einer Tiefgarage. Bei dem Wohnbauprojekt handelt es sich um eine Nachverdichtung. Die Eigenheime werden durch eine standardisierte Bauweise und hohe Stückzahlen mit einem Preisvorteil von bis zu 20 Prozent unter dem regionalen Marktpreis angeboten.

