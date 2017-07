Baustolz startet zwei Neubauprojekte in der Region Frankfurt und München

Die Regionalbüros von Baustolz, ein Tochterunternehmen der Strenger Holding, starten zwei Neubauprojekte in der Rhein-Main-Region sowie in der Region München. Nach der erfolgreichen Grundstücksakquise im hessischen Kelsterbach sowie im bayerischem Weyarn - südlich von München - kündigte der Bauträger zwei Neubauprojekte mit einem Gesamt-Projektvolumen von circa 28 Millionen Euro an.

.

Baustolz Frankfurt entwickelt Neubauprojekt in Kelsterbach

Im hessischen Kelsterbach hat Baustolz ein circa 4.300 m² großes Grundstück in der Rüsselsheimer Straße/Ecke Mainblick gekauft. Das Unternehmen plant am Standort fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 63 Wohneinheiten auf einer Wohnfläche von rund 2.000 m². 33 Wohneinheiten bleiben im Bestand der Firma Wohnstolz und werden dem Mietwohnungsmarkt zugeführt. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Spätsommer dieses Jahres. Die Fertigstellung ist Ende 2018 geplant. Das Projektvolumen beträgt rund 20 Millionen Euro.



Baustolz München plant 13 Eigenheime in Weyarn

In Weyarn hat das Unternehmen im Januar dieses Jahres das rund 3.000 m² große Grundstück Klosterweg 12 erworben. Im Gegensatz zum Projekt in Hessen ist hier der Baubeginn dort aber bereits erfolgt. Unterm Strich werden für rund 8 Millionen Euro 13 Reiheneigenheime mit einer Wohnfläche von rund 1.600 m² entstehen. „Für ländliche Regionen haben wir die rustikalen Haustypen Tegernsee und Schliersee entwickelt“, sagt Steffi Strenger, Projektentwicklung Baustolz München. „Das Bauvorhaben fügt sich dadurch architektonisch sensibel in den Kontext ein.“ Die Fertigstellung ist im Winter 2018 geplant.



Parallel zur Ankündigung des beiden neuen Projekte in Kelsterbach und Weyarn hat die Muttergesellschaft Strenger zudem eine erfolgreiche Grundstücksakquise im baden-württembergischen Asperg mit einem Projektvolumen von 10 Millionen Euro bekannt gegeben [Strenger Bauen und Wohnen plant drei Mehrfamilienhäuser in Asperg].