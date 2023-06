Die in unterschiedlichen Bereichen des Bauwesens tätige InnoCon & LuCon GmbH & Co. KG mietet in Riedstadt bei Darmstadt eine Liegenschaft mit ca. 7.700 m² von einem privaten Eigentümer. Das Objekt in der Straße „Am Dammacker 13“ bietet dem Baustoffhändler 4.000 m² Freilagerfläche und 1.700 m² Lagerflächen mit Büroflächen. MH-Gewerbe-Immobilien war vom Vermieter mit der Suche nach einem geeigneten Mieter beauftragt.

