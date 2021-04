Immac setzt Spatenstich für 7.600 m² großes Pflegeheim in Grömitz

Seit September 2020 lag die Baugenehmigung vor – nun fiel der symbolische Spatenstich: Gemeinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde Grömitz, Mark Burmeister, der Ortsbeiratsstellvertreterin Eike Steensen, dem Bürgervorsteher Heinz Bäker und dem Gemeindevertreter Henning Faasel, gab Dipl.-Ing. Saskia Weber, Projektleiterin der Immac Sozialbau GmbH, am 7. April 2021 den offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten auf dem Baugrundstück im Wildkoppelweg im Ortsteil Cismar.

