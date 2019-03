Baustart für 186 Wohnungen an der Wiesbadener Welfenstraße

Am 21. März erfolgte der Spatenstich für den Bau von 186 Wohneinheiten, einem rund 5.000 m² großen Gewerbebereich (rund 6.215 m² Bruttogeschossfläche) sowie zwei Tiefgaragen mit insgesamt 478 Stellplätzen im Südosten Wiesbadens. Errichtet wird das Wohn- und Gewerbequartier von der Ed. Züblin AG auf einem ehemaligen Postgelände im Auftrag der SOKA-Bau. Diese hatte das Generalunternehmen sowohl mit der Planung als auch dem Bau des Quartiers beauftragt.

