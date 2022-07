Baustart für Pflegezentrum in Magdeburg

Carestone hat mit dem Bau für das neue „Pflegezentrum Karl Cray“ in Magdeburg begonnen. Auf dem 4.200 m² großen Grundstück an der Felgeleberstraße laufen nach dem vorherigen Abriss eines Gewerbegebäudes und eines anliegenden Garagenhofes inzwischen die Erdarbeiten. In dem Neubau werden 106 Pflegeapartments und rund 80 neue Arbeitsplätze entstehen. Den Betrieb der im KfW 55 EE-Standard ausgeführten Immobilie wird die Mirabelle Holding GmbH Ende 2023 übernehmen.

Die Erdarbeiten laufen bereits seit Anfang Juni. Aktuell dreht sich ein Kran über der Baustelle. Zuvor wurden ein Gewerbegebäude und ein Garagenhof abgerissen. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Ende 2023 geplant. Das Gebäude wird sich über vier Vollgeschosse erstrecken und ist teilunterkellert. Bei den Planungen werden insbesondere die Eigenarten des Denkmalschutzes in der nahen Umgebung berücksichtigt, beispielsweise bei der Farbe der Außenfassade, so dass sich der Neubau künftig optimal in die nachbarschaftliche Bebauung einfügen wird.